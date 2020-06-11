CHP'li vekilin derdine bakın! Sultanahmet Camii müze olmalıymış

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Sultanahmet Camii'nde de müze olması gerektiğini söyledi.

Kaboğlu, Meclis'te yaptığı konuşmada; "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultanahmet de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar" ifadelerini kullandı.

MUŞ: TAKKE DÜŞTÜ, KEL GÖRÜNDÜ

AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Dr. Mehmet Muş, İbrahim Kaboğlu'nu eleştirdi ve "CHP milletvekili İbrahim Kaboğlu az önce mecliste 'İktidara gelirsek Sultanahmet Camisini de müzeye çevireceğiz' dedi. CHP bunu söylerken iki gündür Ayasofya konusunda atıp tutan ortağı İYİ Parti kafayı yere eğip sus pus oldu! Ne oldu? Takke düştü kel göründü!" dedi.