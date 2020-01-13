CHP'li Türker Ertürk İstanbul Havalimanı'nı karalamak isterken rezil oldu

Türkiye'de yapılan dev projelerle ilgili algı operasyonu yürüterek karalama kampanyası yapan gruplar iyice kendini aştı. Özellikle İstanbul Havalimanı, yalan ve maksatlı şekilde yaptıkları haberler ve paylaşımlarla kötülenmeye çalışılıyor. Asılsız iddialarla dev projeyi hedef alan 'istemezükçü' çete bir kez daha rezil oldu.

TÜRKER ERTÜRK'TEN SKANDAL PAYLAŞIM

CHP'li emekli Tuğamiral Türker Ertürk, İstanbul Havalimanı üzerinden ekonomiyi hedef almaya çalıştı. Ertürk, sosyal medya hesabı Twitter'dan Ekrem İmamoğlu adıyla sahte bir hesabın yaptığı paylaşımı alıntılayarak skandal bir mesaj yayımladı. Göz göre göre yalan paylaşımda bulunan Ertürk, Dubai Havalimanı'nı İstanbul Havalimanı olarak gösterdi.

Ertürk, "Kepazelik ötesi. Devletin malı deniz yemeyen domuz" ekonomik modelinin bir ürünü" diye yazdı. Halbuki paylaşımdaki fotoğraflara bakıldığında yerin İstanbul Havalimanı değil Dubai Havalimanı olduğu açıkça gözüküyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki selden dolayı Dubai Havalimanı etkilenmiş ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gün içindeki uçuşlar iptal edilmişti.

TEPKİ GELİNCE TWEET'İ SİLDİ

Göz göre göre yalan paylaşımda bulunan CHP'li Ertürk, sosyal medya üzerinden gelen tepkiler sonrasında paylaşımını silmek zorunda kaldı..

DAHA ÖNCE DE TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'YE SAHİP ÇIKMIŞTI

Ertürk, Türkiye'nin Suriye sınırını teröristlerden temizlemek ve bölgeye huzur getirmek için Barış Pınarı Harekatı'nı düzenlediği bir dönemde terör örgütü PYD'yi övmüştü. Hükümetin Suriye politikasını da eleştiren CHP'li Ertürk, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD'nin bulunmasını savunmuştu.

(Sabah)