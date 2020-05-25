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  3. CHP'li Sezgin Tanrıkulu, AKINCI TİHA'dan rahatsız oldu!
25 Mayıs 2020 Pazartesi 13:51 | Son Güncelleme:

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, AKINCI TİHA'dan rahatsız oldu!

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, AKINCI TİHA'dan rahatsız oldu!

Terörle mücadelede büyük bir başarı sağlayan yerli ve milli üretim insansız hava araçları, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin terör örgütü olmadığını savunan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etti

Türkiye'nin taarruz sınıftaki ilk insansız hava aracı olan ve Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI'nın geliştirme aşamaları AKINCI adı verilen belgeselle ilk kez gözler önüne serildi.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, belgeselin yayımlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra "PYD terör örgütü değildir" diyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan ses geldi.

Terörle mücadele rahatsız etti

SİHA ve AKINCI TİHA'nın terörle mücadeledeki başarısından dolayı rahatsız olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından şu şekilde açıklamada bulundu:

"Savaşı, savaş araçları üretimini, ölümü ve öldürmeyi “çocuk oyuncağı”, sosyal medyada takipçi artırma, ergenlik atarları gibi atraksiyonlarla bu dönemde parlatılmasını sakin bir biçimde bir kez düşünün derim."


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