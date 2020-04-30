CHP'li Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu'nun 'darbe tehdidi' açıklamalarına tepkiler çığ gibi büyüyor

Özgür Özel'in tehdit vari açıklamalarının ardından CHP kanadından Kaftancıoğlu da Halk TV'de katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla eşlik etmiş, tehditler savurmuş, "İktidar iyi bir yere gitmiyor. Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde..." diyerek darbe imasında bulunmuştu.

"İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır" diyen Kaftancıoğlu ve Özgür Özel'in hadsiz açıklamalarına ise tepkiler çığ gibi büyüyor:

İşte CHP'li bazı yöneticilerin Cumhurbaşkanlığına karşı kullandıkları "saray rejimi" ifadelerine yönelik peş peşe gelen o tepkiler;

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik;

"Türkiye Cumhuriyeti rejiminin sahibi millettir. Bu ülkede kimin iktidar olacağına milli irade karar veriyor. Demokrasiyi gaspetme örgütü, Yassıada rejimi ile anılır. Milli irade, Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi ile anılır. Yassıada zihniyeti demokrasiyi felç etmek istediği zaman işe rejim tartışması açarak başlar."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den CHP'li Özel'e;

"CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in vesayet özleminizi çok iyi biliyoruz. 15 Temmuz’da askeri kandırıp darbe yapmaya kalkışan zihniyet ile şimdi de devlet memurlarını korkutmaya çalışıp iş yaptırmamaya çalışan zihniyet aynı aklın ürünü. 15 Temmuz’da aziz milletimiz bu gibi tehditlere pabuç bırakmadı, bundan sonra bırakmaz. Ayrıca şapkasını alıp gidecek bir Cumhurbaşkanı ve yol arkadaşları da yok! Eski Türkiye yok! Bunu bilesiniz"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak;

Milletimiz buna en son yelteneni 15 Temmuz’da Şehitler Köprüsü’nden Boğaz’a dökmüştü. Anlaşılan bünyesine demokrasi fazla gelen CHP İl Başkanı, genlerine uygun maceralar arıyor. Haberi olsun; Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan;

CHP'li Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için “Saray Rejimi” ifadesini kullanmış ve hadsizce konuşmuş. Devlet memurlarını da tehdit etmiş. En son Engin Özkoç böyle konuşmuştu! Kendini darı ambarında sanan aç tavuklar ile CHP yöneticileri başa baş yarışır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca;

“Seçimle olmazsa bir şekilde” diyen Ahlaksız Canan. O namussuzluğa katlanan itler’e 15 Temmuzda gereken yapıldı. Sen ve efendilerin tekrar niyetliyseniz ; gerekeni sana da efendilerine de yapacağız.