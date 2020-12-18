18 Aralık 2020 Cuma 11:16 | Son Güncelleme:
CHP'li Özgür Özel haddini aştı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik haddini aşan açıklamalarda bulundu.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında skandal açıklamalarda buludu.
Özel, Başkan Erdoğan'a yönelik haddini aşan açıklamalarda bulunarak, “Bu diktatörlük heveslisine, bu Franco özentisi diktatör bozuntusuna milletimiz ilk seçimde sandığı gösterip, geldiği gibi gönderecek.” ifadelerinde bulundu.