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  • CHP'li Oğuz Kaan Salıcı: HDP ile Anayasa yapılabilir
20 Kasım 2020 Cuma 01:50 | Son Güncelleme:

CHP'li Oğuz Kaan Salıcı: HDP ile Anayasa yapılabilir

CHP'li Oğuz Kaan Salıcı: HDP ile Anayasa yapılabilir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, “HDP ile anayasa yapılabilir. Türkiye'nin anayasa problemi var. Kiminle yapacaksınız?” dedi. CHP'nin HDP, İP ve SP ile anayasa taslağı hazırladığı ortaya çıkmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Habertürk’e gazetecilerin “HDP ile anayasa yapılabilir mi?” sorusuna cevap verdi. Salıcı, “Tabii ki yapılabilir. Türkiye’nin bir anayasa problemi var mı? Var. Rejim problemi var mı? Var. Peki bunu kiminle yapacaksınız?” dedi. CHP, İP, SP ve HDP’nin ortak anayasa çalışması yaptıkları ortaya çıkmıştı. Çalışmada Türkiye’ özerk bölgelere bölünmüş, ‘Devletin dili Türkçe’ ifadesi ‘resmi dille’ sınırlandırılmıştı.

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