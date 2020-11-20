CHP'li Oğuz Kaan Salıcı: HDP ile Anayasa yapılabilir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Habertürk’e gazetecilerin “HDP ile anayasa yapılabilir mi?” sorusuna cevap verdi. Salıcı, “Tabii ki yapılabilir. Türkiye’nin bir anayasa problemi var mı? Var. Rejim problemi var mı? Var. Peki bunu kiminle yapacaksınız?” dedi. CHP, İP, SP ve HDP’nin ortak anayasa çalışması yaptıkları ortaya çıkmıştı. Çalışmada Türkiye’ özerk bölgelere bölünmüş, ‘Devletin dili Türkçe’ ifadesi ‘resmi dille’ sınırlandırılmıştı.