CHP'li kardeşin 10 bin TL sermayeli dört aylık şirketine 305 bin TL ihale

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.’nin, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için açtığı 8 ihalede, 8 şirkete 834 bin 558 TL ödedi. Aslan payını, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı’nın kardeşi Sayım Seçkin Özer aldı.

Başka şirketlerin çağrılmadığı ihaleyi alan ‘şanslı kardeş’in ‘Fifth Floor Records’ adlı şirketine, ‘muhtalif organizasyon’ adı altında 305 bin TL ödendi.

İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre şirket 19 Haziran 2019 tarihinde, yani 24 Haziran’da yenilenen yerel seçimden 5 gün önce kuruldu. Şirketin sermayesi ise sadece 10 bin TL.

DİĞER İHALE SONUÇLARI

Bayram ihalelerinden diğer iki önemli payı da aynı soyadı taşıyan iki kişi aldı.

Seçim sürecinde İmamoğlu’na verdiği destekle öne çıkan şarkıcı Gökhan Özoğuz (Athena) konseri için Murat Doğan’a ait ‘Pasaj Film’e 150 bin TL; ‘Yaylı Sazlar Orkestrası ve Magma Konseri’ için Güner Doğan’a ait STG A.Ş.´ye 141 bin 250 TL ödendi.

EKİP ARKADAŞINA 289 BİN TL’LİK İHALE

İmamoğlu’nun seçim ekibinde yer alan Can Dağdelen’in, ortak olduğu Parametre Araştırma da ‘2020-2024 Stratejik Planı Paydaş Araştırması’ ihalesini aldı. ‘Pazarlık’ usulüne göre yapılan ve 3 firmanın davet edildiği ihalenin bedeli ise 289 bin TL.