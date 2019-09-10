CHP'li İzmit Belediyesi sahneye çıkartmıştı: ADD suç duyurusunda bulundu! Skandal tweetler

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) Kocaeli şubesince, CHP’li İzmit Belediyesi’nin bir etkinliğinde sahne alan DJ Kardelen Başak A’nın terör örgütü PKK propagandası ve Atatürk düşmanlığı yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

AA’da yer alan habere göre, ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada, kent ve ülke gündeminde büyük yankı bulan SanatFest katılımcısı DJ Kardelen Başak A'nın sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili iddiaların dernekte de rahatsızlık yarattığını, söz konusu paylaşımlarda yer alan, “ırkçılık, Atatürk ve Türkiye düşmanlığı, terör örgütü PKK yandaşlığı” ifadelerinin oluşturdukları komisyon tarafından incelendiğini belirtti.

“İNCELEMEDE ÇELİŞKİLERLE KARŞILAŞILDI”

Komisyon tarafından yapılan inceleme sonucunda birtakım çelişkilerle karşılaşıldığını anlatan Bingöl, şunları kaydetti:

“Komisyonca yapılan incelemede, sahte hesap olduğu iddia edilen Kardelen Başak A. adlı Twitter hesabının gelen tepkiler üzerine anında kapatılması, bu kişinin kendi adına önemli kişisel bilgiler içeren diğer sosyal medya hesaplarında da yapılması, Kardelen Başak A'nın sahte olduğunu iddia ettiği hesaplar hakkında hiçbir hukuki işlem başlatmaması, bu kişi söz konusu paylaşımlardan dolayı yargılanıp beraat ettiğini açıklamasına rağmen, hiçbir hukuki belge ortaya koyamaması, dikkatimizi çekmiştir. Tüm bu çelişkiler neticesinde, çizgisinden asla ödün vermeyen Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi, Kardelen Başak A. adlı hesaplardan yapılan paylaşımlar hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur.”

“BELEDİYE BAŞKANI, NEREDEYSE İNKÂR NOKTASINA GELDİ”

Konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ise, söz konusu DJ’in sahne aldırılmasına ilişkin tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Böylesine büyük bir hatada en azından özür dilenmesini beklerken mağdur edebiyatına başvurulmuş, gençlerin önüne çıkartılan terör örgütü sempatizanının sözcülüğü yapılmıştır. Ortaya çıkan skandal karşısında pişkince bir tavır ortaya konulmuştur. Sonra köşeye sıkışan İzmit Belediye Başkanı (Fatma Kaplan Hürriyet) haftalardır belediyenin resmi sayfasında ve kendi resmi sosyal medya kişisel hesaplarından anons ettiği organizasyonu bugün neredeyse inkâr etme noktasına gelmiş, tutarsız beyanatlarıyla kent kamuoyunun kafasını karıştırmıştır.”