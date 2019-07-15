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  3. CHP'li ilçe başkan yardımcısına terör propagandasından soruşturma başlatıldı

CHP'li ilçe başkan yardımcısına terör propagandasından soruşturma başlatıldı

CHP'li ilçe başkan yardımcısına terör propagandasından soruşturma başlatıldı

CHP Çiğli İlçe Başkan Yardımcısı Yetkin Er hakkında sosyal medya hesabı üzerinden "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden "15 Temmuz gecesi yobazlar tarafından şehit edilen askerlerimizi saygı ve minnetle anıyorum." şeklinde paylaşımda bulunan Yetkin Er hakkında soruşturma başlattı.

Hakkında gözaltı kararı verilen Er, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine giderek teslim oldu. 

Er'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

(AA)

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