CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun ciddiyetsiz türbe ziyareti tepki çekti

İstanbul'un fethinin 567. yılı nedeniyle Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbesini ziyaret eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun türbenin etrafında lakayıt şekilde dolaşması tepki çekti.

Sabah.com.tr'nin yer verdiği habere göre, İmamoğlu'nun ellerini arkadan bağlayarak ve el parmaklarını oynatarak türbenin girişinden çevresine doğru lakayıt yürüyüşü büyük tepki topladı. Sosyal medyada bu görüntülere tepki yağdı.

"SANKİ İNGİLİZ GENERAL EDMUND ALLENBY"

Sosyal medya kullanıcısı Faik Taşer görüntüler hakkında şu yorumu yaptı:

"Çok rahatsız oldum bu görüntüden - Sanki bir işgal birliği komutanının İstanbul'u işgali edasıyla yürüyor türbeye - Sanki İngiliz General Edmund Allenby'in Kudüs'ü işgalinden sonra Selahattin Eyyübi'nin kabrine girişinin bugünkü yansıması."