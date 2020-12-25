25 Aralık 2020 Cuma 07:01 | Son Güncelleme:
CHP'li eski başkana rüşvetten tutuklama
- SONER KAN
Adana Ceyhan'da suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ceyhan Belediyesi eski Başkanı Kadir Aydar ile birlikte 5 kişi 35 saat süren sorgunun ardından tutuklandı.
Adana Ceyhan’da CHP’li belediyeye yönelik olarak düzenlenen rüşvet operasyonunda organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ceyhan Belediyesi eski Başkanı Kadir Aydar ile birlikte 5 kişi 35 saat süren sorgunun ardından tutuklandı. Milyonlarca lira rüşvet aldıkları öne sürülen diğer 18 şüpheliden 14’ü ifadeleri sonrası; 3’ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, biri de ev hapsi cezası aldı. Aydar’ın hakkında açılan davalar nedeniyle siyasi yasaklı olduğu öğrenildi.