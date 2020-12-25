CHP'li eski başkana rüşvetten tutuklama

Adana Ceyhan’da CHP’li belediyeye yönelik olarak düzenlenen rüşvet operasyonunda organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ceyhan Belediyesi eski Başkanı Kadir Aydar ile birlikte 5 kişi 35 saat süren sorgunun ardından tutuklandı. Milyonlarca lira rüşvet aldıkları öne sürülen diğer 18 şüpheliden 14’ü ifadeleri sonrası; 3’ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, biri de ev hapsi cezası aldı. Aydar’ın hakkında açılan davalar nedeniyle siyasi yasaklı olduğu öğrenildi.