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  3. CHP'li Engin Özkoç'un çirkin ifadelerine Ömer Çelik'ten tepki! 'Zaman ayarlı sabotaj'

CHP'li Engin Özkoç'un çirkin ifadelerine Ömer Çelik'ten tepki! 'Zaman ayarlı sabotaj'

CHP'li Engin Özkoç'un çirkin ifadelerine Ömer Çelik'ten tepki! 'Zaman ayarlı sabotaj'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Engin Özkoç'un, Başkan Erdoğan'a yönelik hakaretlerine sert tepki gösterdi. Çelik, Özkoç'un skandal sözleri için 'zaman ayarlı sabotaj' ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 24 TV'ye telefonla bağlanarak, Başkan Erdoğan'a hakaret eden Engin Özkoç'un skandal ifadelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Özkoç'un çirkin ifadeleri için 'zaman ayarlı sabotaj' değerlendirmesinde bulunan Çelik, 'Cumhurbaşkanı milletimizin kırmızı çizgisidir' ifadelerini kullandı.


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