Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7504
  • 6,3716
  • 277.647
  • 96544.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. CHP'li Deniz Baykal'dan dikkat çeken 'Suriye' çıkışı

CHP'li Deniz Baykal'dan dikkat çeken 'Suriye' çıkışı

CHP'li Deniz Baykal'dan dikkat çeken 'Suriye' çıkışı

CHP'li Deniz Baykal, yemin töreni sonrası ilk kez Meclis'e geldi, makam odasında çalışmalara başladı. Baykal, Suriye krizinin çözümü için beraberlik çağrısı yaptı.

CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal, yemin töreninin ardından ilk kez TBMM'ye geldi.

Baykal, yoğun tedavinin ardından Meclis'te makam odasında çalışmalarına başladı, akıcı konuşmasıyla dikkat çekti. Meclis'e, siyasete olan özlemini anlattı: 

"Bekliyorum bir an önce Meclis açılsın, grup toplantıları başlasın. Grup toplantılarına katılmayı özlüyorum. Bir engel çıkmazsa inşallah grup toplantısına gireceğim yerimi alacağım."

Yanında tedavi sürecini bizzat yöneten oğlu Profesör Ataç Baykal da vardı. 

"Şimdi oturup baş başa konuşmayacağız da ne zaman konuşacağız?"

TRT Haber'in haberine göre, CHP'li Baykal, gündemin sıcak başlıklarını değerlendirdi. Suriye sorunun çözümü noktasında tüm partilerin birlikte hareket etmesi gerektiğini şu sözlerle dile getirdi:

"Şimdi oturup el ele baş başa konuşmayacağız da ne zaman konuşacağız kardeşim? Bir an önce gecikmeden, olmadık şeylere takılmadan, işin büyüklüğünü düşünerek derhal herkesin harekete geçmesi lazım."

Baykal, Türkiye'de siyasetin gerilimden uzak tutulması gerektiğini söyledi. 

TRT Haber

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Tolga Sarıtaş'ın yeni dizisi belli oldu
Norm Ender başlattı, ünlü isimler meydan okudu
Sinan Akçıl, Ferhat Göçer'e ateş püskürdü!
Sezen Aksu'nun acı günü! Babası hayatını kaybetti
Sahnede gözyaşlarına boğuldu
<p>Merkez Sur ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların terörün i

Tarihi Surlar Millet Bahçesine Kavuştu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'nin 45'inci milli parkı ilan edildi! Doğa turizmine açılıyor

Sarımsak kanserli hücreler üzerinde antibiyotikten daha etkili