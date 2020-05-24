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  3. CHP'li Böcek'ten tepki çeken hareket! Başkan Erdoğan örnek gösterildi
24 Mayıs 2020 Pazar 12:52 | Son Güncelleme:

CHP'li Böcek'ten tepki çeken hareket! Başkan Erdoğan örnek gösterildi

CHP'li Böcek'ten tepki çeken hareket! Başkan Erdoğan örnek gösterildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in, anne-babasının kabrini ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı, tepkiye neden oldu. Fotoğrafta, CHP'li Böcek'in yağmur altındaki ziyaretinde babasının kabri başında dua ederken, şemsiye tutan koruması ise sırılsıklam ıslanmış halde görülüyor. Sosyal medyadan paylaşılan bu fotoğrafa takipçiler tarafından büyük tepki gösterildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, önceki gün anne-babasının kabrini ziyaret ettiği fotoğrafları, Twitter hesabından paylaştı.

Başkan Böcek paylaşımında, "Onlara layık bir evlat olmaya, bağrında yattıkları bu kente en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğim. Hem canım annem ve babama hem de sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu bayram yakınlarını ziyaret edemeyecek hemşehrilerimiz adına, ahirete intikal etmiş herkese bugünden dua ettik" yazdı.

Ancak Başkan Muhittin Böcek'in babasının kabri başında dua ederken çekilen fotoğraf tepki topladı. Fotoğrafta, Böcek'in yağmur altındaki ziyaretinde, dua ettiği sırada şemsiye tutan korumasının sırılsıklam ıslandığı görülüyor.

Twitter kullanıcıları Başkan Böcek'in fotoğrafının altına yaptıkları yorumlarda eleştirilerini dile getirdi.

Aile kabristanını ziyaret eden Başkan Erdoğan'ın şemsiyeli fotoğrafı CHP'li Böcek'e örnek gösterildi.


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