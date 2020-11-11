CHP'li belediyenin parkında paçavra! PKK bayrağı yapıldı

CHP’li Küçükçekmece Belediyesi, İstasyon Mahallesi’nde bulunan Atatürk Parkı’nda bakım, onarım ve yenilme çalışması yaptı. Çocuklar için yapılan park hizmete açılırken, kullanılan renkler ve spor malzemelerinin bulunduğu alandaki görsel dikkat çekti. Terör örgütü YPG’nin paçavrasına benzetilen çalışma, sosyal medyada büyük tepki topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.