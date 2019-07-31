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CHP'li belediyelerde 'aile saadeti'

CHP'li belediyelerde 'aile saadeti'

CHP'li belediyelerin torpil skandalları büyüyor. İzmir Torbalı'da oğlunu müdür yardımcısı yapan başkanın şoförünü de yardımcısı yaptığı ortaya çıktı. Hatay ve Antalya'da ise kardeşler üst düzey görevlere getirildi.

HATAY'DA TORPiL SKANDALI

Kardeşler, kuzenler yönetime

CHP’li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un 4. sınıf öğrencisi oğlu Efe Uygur’u 7 bin lira maaşla genel müdür yardımcısı olarak atamasının ardından CHP’li belediyelerdeki akraba kadrolarına tepkiler büyüyor. Son olarak Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın iki kardeşi ve iki kuzenine belediyede üst düzey görev verdiği ortaya çıktı. Lütfü Savaş hızını alamadı ve kendisini belediyenin iştiraklerinden biri olan HATSU şirketine yönetim kurulu başkanlığına atadı. 

TORBALI'DA İKİNCİ VUKUAT

Şoförünü başkan yardımcısı yaptı

İzmir Torbalı’da oğlunu belediyeye ait şirkette başkan yardımcısı yapan, tepkiler üzerine geri adım atan CHP’li Başkan İsmail Uygur’dan tepki çeken bir atama daha. Uygur’un, 7 yıl özel şoförlüğünü yapan Ali Yakupoğlu’nu ‘tam yetkili’ başkan yardımcısı yaptığı ortaya çıktı. Belediyede kendisinden sonra en yetkili isim olan Yakupoğlu’na hal, işletme, tesis, depo, park, bahçe, şantiye, bina vb. yerlerde bekçilik görevi yapan görevlilerin sevk ve idaresi de verildi.

Kardeşini müdür yaptı 

ANTALYA’NIN İbradı Belediyesine 31 Mart'ta ikinci kez Başkan seçilen CHP’li Serkan Küçükkuru’nun yaptığı atama tepki çekti. Belediyenin tek şirketi olan ELMAS’ta ilk dönemde iki kız kardeşini işe alan Küçükkuru, görevden aldığı yöneticilerinin yerine müdür olarak kız kardeşi Serap Küçükkuru’yu getirdi.

 

 

 

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