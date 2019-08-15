CHP'li belediyede koltuk skandalı! Her müdüre birden fazla makam
CHP'li Osman Gürün tarafından dört dönemdir yönetilen Muğla'nın altyapı sorunları, vatandaşı ve turizm işletmecilerini isyan ettirirken Gürün'ün skandallarla dolu belediyenin organizasyon şemasını gururla sergilemesi şaşkına çevirdi.
Muğla'da belediyenin üst düzey yöneticileri 2 ve 3, hatta 4 ya da 5 birimde birden yönetici yapması tepkilere neden oldu.
HER MÜDÜRE BİRDEN FAZLA MAKAM
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde birden fazla şirkette görev yapan bürokratlardan bazıları şöyle:
- Emin Madran: İmar Şehircilik Daire Başkanı, Nazım İmar Planı Şube Müdür Vekili ve Genel Sekreter Yardımcılığı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. (MUBEP) Müdürler Kurulu Başkanı.
- Zeliha Alkan: MUBEP Müdürü, İnsan Kaynakları Şube Müdürü ve İnsan kaynakları Eğitim Daire Başkan Vekilliği.
- Raşit Çöl: İtfaiye Şube Müdürü, İtfaiye Daire Başkan Vekili.
- Ayhan Yıldız: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkan Vekili, Emlak Yönetim Şube Müdür Vekili ve Kamulaştırma Şube Müdür Vekili.
- Deniz Yaşar: Fen İşleri Dairesi Başkan Vekili, Etüt Proje Şube Müdür Vekili ve Yapım İşleri İhale Şube Müdürü.
- Erkan Akyol: Yol Yapımı Bakım Şube Müdür Vekili ve Altyapı Koordinasyon Şube Müdürü.
- Doğuş Oktay Delibalta: Bilgi İşlem Dairesi Başkanı ve Gelirler Şube Müdür Vekili.
- Murat Önür: Mezarlıklar Şube Müdür Vekili ve Sosyal Hizmetler Şube Müdür Vekili
- Önder Yıldız: İhale ve Satın Alma Şube Müdür Vekili ve Taşınır Mallar ve Ambarlar Şube Müdürü.
- Buket Kalem: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkan Vekili ve Tarım Hayvancılık Araştırma Destekleme ve Eğitim Şube Müdürü
- Yavuz Yılmaz: Turizm Şube Müdür Vekili Konservatuar Şube Müdür vekili
- Konservatuar Şube Müdür vekili
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