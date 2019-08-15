CHP'li belediyede koltuk skandalı! Her müdüre birden fazla makam

Muğla'da belediyenin üst düzey yöneticileri 2 ve 3, hatta 4 ya da 5 birimde birden yönetici yapması tepkilere neden oldu.

HER MÜDÜRE BİRDEN FAZLA MAKAM



Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde birden fazla şirkette görev yapan bürokratlardan bazıları şöyle:

- Emin Madran: İmar Şehircilik Daire Başkanı, Nazım İmar Planı Şube Müdür Vekili ve Genel Sekreter Yardımcılığı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. (MUBEP) Müdürler Kurulu Başkanı.

- Zeliha Alkan: MUBEP Müdürü, İnsan Kaynakları Şube Müdürü ve İnsan kaynakları Eğitim Daire Başkan Vekilliği.

- Raşit Çöl: İtfaiye Şube Müdürü, İtfaiye Daire Başkan Vekili.

- Ayhan Yıldız: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkan Vekili, Emlak Yönetim Şube Müdür Vekili ve Kamulaştırma Şube Müdür Vekili.

- Deniz Yaşar: Fen İşleri Dairesi Başkan Vekili, Etüt Proje Şube Müdür Vekili ve Yapım İşleri İhale Şube Müdürü.

- Erkan Akyol: Yol Yapımı Bakım Şube Müdür Vekili ve Altyapı Koordinasyon Şube Müdürü.

- Doğuş Oktay Delibalta: Bilgi İşlem Dairesi Başkanı ve Gelirler Şube Müdür Vekili.

- Murat Önür: Mezarlıklar Şube Müdür Vekili ve Sosyal Hizmetler Şube Müdür Vekili

- Önder Yıldız: İhale ve Satın Alma Şube Müdür Vekili ve Taşınır Mallar ve Ambarlar Şube Müdürü.

- Buket Kalem: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkan Vekili ve Tarım Hayvancılık Araştırma Destekleme ve Eğitim Şube Müdürü

- Yavuz Yılmaz: Turizm Şube Müdür Vekili Konservatuar Şube Müdür vekili



- Konservatuar Şube Müdür vekili







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