Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7692
  • 7,4439
  • 369.296
  • 105323
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. CHP'li Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, Başkan Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:23 | Son Güncelleme:

CHP'li Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, Başkan Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

CHP'li Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, Başkan Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan olduğu dönemde sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi CHP'li Dila Koyurga, İzmir Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Gözaltı işlemi uygulanan Koyurga'nın ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Koyurga'nın, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları bulunduğu belirtilerek Cumhurbaşkanlığı avukatlarınca suç duyurusunda bulunulmuştu.


Trump, sosyal medya platformlarına savaş açtı
CHP'li isim Başkan Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
Mert Hakan, Aslan'ın ağzında ama... F.Bahçe gözünü kararttı!
Selçuk Bayraktar paylaştı! 'Seyir Defteri' güncellendi
Roma dönemine ait lahitin sırrı çözüldü...
Apartmanın önünde cipin yıkanmasına sinirlenen kadının öfkesi kameraya yansıdı

Apartmanın önünde cipin yıkanmasına sinirlenen kadının öfkesi kameraya yansıdı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin milli devi ''Fatih'' için geri sayım başladı

4 saatlik sokağa çıkma izni başladı! Objektife yansıyan kareler...