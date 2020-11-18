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18 Kasım 2020 Çarşamba 18:58 | Son Güncelleme:

CHP'li Belediye başkanı istifa etti

CHP'li Belediye başkanı istifa etti

CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Basına ve kamuoyuna; sandıkla gelen sandıkla gider mantığı demokrasinin temel ilkesidir. Menemen'imize hizmet etmek için seçildim ve hizmete de devam edeceğim. Üyesi olduğum CHP’den istifa ediyorum. Belediye başkanı olarak halkımızın vermiş olduğu yetkiyle görevimin başında olduğumu belirtirim.
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