CHP'li belediye başkanı, eski başkan için uzaklaştırma kararı aldırdı

Selçuk Belediye Başkanı CHP´li Filiz Ceritoğlu Sengel, geçtiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında, Selçuk´un eski Belediye Başkanı CHP'li Vefa Ülgür´ün sözlü ve fiziki saldırısına uğradığını ileri sürdü. Sengel´in şikayeti üzerine Vefa Ülgür için uzaklaştırma kararı verildi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Şirince Mahallesi´nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında, Selçuk´un eski Belediye Başkanı Vefa Ülgür´ün sözlü ve fiziki saldırısına uğradı. Halay çekildiği sırada başlayan gerginliğin büyümesi üzerine Sengel ile Ülgür´ün yakınları da olaya karıştı. Olay sonrası Vefa Ülgür ve yanındaki bazı kişiler gözaltına alındı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Filiz Ceritoğlu Sengel´in saldırı sonrası Vefa Ülgür´den şikayetçi olmasının ardından, Ülgür için uzaklaştırma kararı verildi.

Öte yandan olay, kamera kayıtlarına da yansımıştı. (DHA)