CHP'li başkandan 'Vefa' ekibine organize saldırı

Adana Yüreğir’de 15 Mayıs Cuma günü CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve beraberindekiler, Kaymakam Oğuzhan Bingöl ile birlikte yemek dağıtımı yapan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine hakaret etti. CHP İlçe Gençlik Kolları üyelerinden oluşan kalabalık grup, Bingöl ve korumasına saldırdı. Eren Yıldırım ile beraberindeki babası Hüseyin Yıldırım, annesi Serat Yıldırım ile kardeşi Deniz İmran Yıldırım gözaltına aldı. Yıldırım Ailesi, serbest bırakıldı ancak Eren Yıldırım tutuklandı.

ARAÇTAN ÇEKMİŞ



Sözlü tartışmanın, saldırıya dönüştüğü anların video kaydı ortaya çıktı. Araç içinden Yıldırım tarafından çekildiği iddia edilen görüntülerde, şüphelilerin, ‘Vefa’ ekibinin ihtiyaç sahiplerine dağıttığı gıda malzemelerinin Yüreğir Belediyesi’ne ait araçlarla taşınmasına tepki gösterdiği anlar yer aldı. Şüphelilerin, Yüreğir Kaymakamlığı önüne gelerek, görevlilerle sözlü tartışmaya girdikleri ve devamında saldırdıkları anlar görüntülere yansıdı.

AMACIMIZ MİLLETE HİZMET



Gönüllülerinden Galip Bülbül, “Kaymakam ve koruması kendini tanıtmasına rağmen saldırıda bulundular ve dağıtımı sabote etmeye çalıştılar” dedi. Adil Aydın ise “Bize ‘yandaşlara yardım dağıtıyorsunuz’ dediler. Bizim amacımız milletimize hizmet etmek” dedi.

ART NİYETİN AÇIK DELİLİ



Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl dün toplantı düzenledi.

Vefa ekipleri gıda kolisinden temel ihtiyaçlara birçok hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor.

TERÖR SALDIRISI GÖNÜLLÜ EKİPLERİ ENGELLEYEMEDİ



Van’ın Özalp ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtan arkadaşları PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri, arkadaşlarının yarım bıraktığı görevi özveriyle yerine getiriyor. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yanı sıra ihtiyaç sahiplerinin de yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, gıda kolisinden temel ihtiyaçlara, maskeden maaş ödemelerine kadar birçok hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor.

TEREDDÜT ETMİYORUZ



Özalp Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personel şefi Yaver Akgül, “Onlar ne yaparsa yapsın biz yardımlarımızı götürmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını götürmekte tereddüt etmiyoruz ve etmeyeceğiz” dedi.