CHP'li başkandan koronavirüs partisi

CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat, düzenlediği ileri sürülen partideki görüntüleri hakkında yaptığı açıklamada “7-8 arkadaşla yemek yedik. Hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye uyduk. Havaya ateş eden ben değilim. ‘Niye maske yok’ diyorlar. Biz orada yemek yiyoruz nasıl maske takalım” dedi.

Partide havaya ateş açtılar.

Öte yandan, Polat’ın yaklaşık 2 yıl önce sosyal medyaya 9 yaşındaki torununa silahla havaya ateş açtırdığı görüntüleri yansımış, tepki çeken görüntülerin ardından soruşturma başlatılmıştı.