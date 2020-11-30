CHP'li başkan yardımcısı tacizden tutuklandı

CHP'nin İstanbul Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K., Z.Y. (20) adlı genç kıza şiddet uygulayarak cinsel saldırıda bulunmak suçundan tutuklandı.

20 Kasım'da U.K. ile buluştuğu kafede kimse kalmayınca kalkmak istediğini söyleyen Z.Y., U.K.'nın gitmesine müsaade etmediğini, saçından sürüyerek kendisini tuvalete götürüp cinsel tacizde istismarda bulunduğunu öne sürdü.

Tehdit edildiğini belirten genç kız, U.K'nın kendisini bir arkadaşının evine götürdüğünü, pansuman yapıldıktan sonra evine bırakıldığını anlattı.

ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞTILAR

Olayın üzerini örtmek için bazı kişilerin devreye girerek genç kız ve ailesiyle görüşülmeye çalıştıkları ileri sürüldü.

TEŞKİLAT SESSİZ

Yaşananlara ilişkin kadın kolları dahil CHP'nin tüm teşkilatlarının sessiz kalmasını trajedi olarak nitelendirildi. Eylem Şahlar Süsem isimli bir kadın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na şöyle seslendi:

"Bu olay tanımadığımız bir erkek tarafından yapılmış olsaydı hep birlikte kınar ve teşhir ederdi. Fakat şimdi herkes sus pus"