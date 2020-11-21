CHP'li başkan ‘rüşvet ve zimmet'ten gözaltında

İzmir’de, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile 26 kişi gözaltına alındı. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyeye yönelik şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

ZİMMET VE İRTİKAP



Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un da aralarında olduğu 29 şüpheli hakkında “zimmet ve irtikap” gibi suçlardan gözaltı kararı verildi. Operasyonda Aksoy ve bir belediye başkan yardımcısı ile 26 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifade işlemleri için İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında partisine gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatılmış, İzmir’e gönderilen 3 milletvekili Aksoy hakkında rapor hazırlamıştı.

CHP’DEN İSTİFA ETTİ



CHP Merkez Yönetim Kurulu, 16 Kasım’da Aksoy’u oy birliğiyle “kesin ihraç” istemiyle “tedbirli” olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmişti. Aksoy ise 18 Kasım’da partisinden istifa ettiğini, görevine ise devam edeceğini duyurmuştu.