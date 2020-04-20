CHP'li Başkan Mümtaz Şenel'in saldırıya uğramasını Salda Gölü'ne bağladılar

Yalan terörü bu defa Salda Gölü üzerinden yapıldı. Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel; otel müşterilerilerinin kimlik bilgi girişlerini yapmadığı gerekçesiyle Salda Lake Oteli’nin ruhsatını iptal etmiş ve saldırıya uğramıştı. Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken bazı siyasiler ve gazeteciler; söz konusu saldırının Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel’in Salda Gölü’nün korunmasına yönelik çalışmalarından dolayı olduğunu iddia ederek algı operasyonuna imza attı.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in sabah saatlerinde evlerinde silahlı saldırıya uğraması olayın Salda Gölü'yle alakasının olmadığı bildirildi. Saldırının, Salda Lake Otel'in ruhsatının iptal ettiği gerekçesiyle gerçekleştiği ifade ediliyor.

ŞENEL; MÜŞTERİLERİN KİMLİK BİLGİ GİRİŞLERİNİ YAPMADIĞI GEREKÇESİYLE OTELİN RUHSATINI İPTAL ETTİ

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in; mülkiyeti Yeşilova Belediyesi'ne ait olan Salda Lake Oteli'nin kiracısı olan işletemeciyi otel müşterilerilerinin kimlik bilgi girişlerini yapmadığı gerekçesiyle uyardığı öğrenildi.

Şenel'in; işletmecinin otel müşterilerinin kimlik girişlerini sürekli girmemesi gerekçesiyle 15 Nisan 2020 tarihinde Salda Lake Otel'in ruhsatını iptal ettiği bildirildi. Azmettiricinin işletme sahibi olduğu üzerinde duruluyor. Otelde, fuhuş yaptırıldığına yönelik iddiaların olduğu öğrenildi.

İŞTE ALGI OPERASYONU YAPAN CHP'Lİ SİYASİLER

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve CHP Eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş; Salda Lake Otel'in ruhsatının iptal ettiği gerekçesiyle gerçekleşen saldırıyı Salda Gölü'ne bağlayarak algı operasyonu gerçekleştirdi:

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: "Salda Gölünü korumak için verdiği mücadele ile tanınan, en son bölgeye giren iş makineleri konusunda halkı uyaran Burdur Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel'in sabaha karşı evi basıldı. Kendisi ve eşi vuruldu. Şu an hastanede. Örgütlü kötülük."

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç: "Salda Gölü'nü talana karşı koruyan CHP'li Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıya uğradı. Saldıyı şiddetle kınıyorum. Korkmak, sinmek yok. Salda'yı sonuna kadar müdafaa edeceğiz. Mücadeleye devamKaldırılmış yumruk. Bu düzen değişecek."

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: "Salda Gölü'ndeki talana "buradaki kumları geri getireceğiz" diyerek direnen Burdur Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel ve eşi sabaha karşı silahlı saldırıya uğradı! Hain saldırılarla hiçbir başkanımıza geri adım attıramazsınız! Başkanımıza ve eşine geçmiş olsun diyorum."