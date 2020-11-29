CHP'li Başarır'ın Türk ordusu "satıldı" açıklamasına AK Parti'den sert tepki

CHP’li Ali Mahir Başarır’ın Türk ordusu için sarf ettiği “satıldı” ifadesine AK Parti’den sert yanıt.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Türk ordusu için "satıldı" açıklamasına sert tepki gösterdi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır katıldığı televizyon programında Türk ordusu için "satıldı" ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal CHP'li Başarır'ın skandal sözlerine sert tepki gösterdi.

Ünal, konuya ilişkin videonun olduğu bir tweet'i alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

Muhaberat artığı, Esed aşığı bir CHP milletvekilinin katıldığı TV programında kahraman ordumuza karşı kullandığı çirkin ifadeler ne kadar canlarının yandığını gösteriyor. Bu ifadeleri telin ediyorum. Aziz milletimizi temsil etme onuruna layık olmayan bu vekil derhal özür dilemelidir