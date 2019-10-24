CHP'li Aksünger'den skandal ifade: YPGPYD terör örgütü değildir

CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler tepkiye neden oldu.

Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin tartışmaların yaşandığı sırada Aksünger, bebek katili YPG/PYD için 'terör örgütü değildir' açıklaması yaptı.

Programın moderatörü Ahmet Hakan söz alarak Aksünger'e açık açık, "Sizce YPG/PYD terör örgütü değil midir?" sorusunu yöneltti. "Benim gözümde YPG/PKK terör örgütü değildir" yanıtını veren Aksünger şehitlerimizin kemiklerini sızlattı.

METİNER ÖNCEKİ SÖZLERİNİ HATIRLATTI



Aksünger'in daha önce terör örgütü PYD ile ilgili sözlerini hatırlatan Star Gazetesi yazarı ve AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner ise, "Sırf PYD'yi bir terör örgütü olarak görmediğini söylemedi, aynı zamanda dedi ki, "Türkiye'de CHP, nasıl yasal ve meşru bir partiyse Suriye’de de PYD öyle yasal ve meşru bir partidir. Tıpkı CHP gibi." açıklamasında bulundu.



Aksünger ise Metiner'e 'evet zamanında söyledim' yanıtını verdi.



Aksünger'in sözlerine tepki gösteren Metiner ise "Sevsinler bu CHP’nin PYD/PKK aşkını" dedi.

KILIDAROĞLU DA AYNI AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da21 Ekim 2014 tarihinde "Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" iddiasında bulunmuştu.



TERÖRİSTLER 20 SİVİLİ ŞEHİT ETTİ



Barış Pınarı Harekatı icraa edilirken terör örgütü PKK/PYD'liler sivilleri hedef alan saldırılar yaptı. Teröristlerin çocuk parkından ve çeşitli bölgelerden yerleşim yerlerine yaptığı saldırılarda 20 sivil ve 7 asker şehit oldu.