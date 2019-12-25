CHP'den skandal sergi: Çankaya Belediyesi, Batı'nın soykırım yalanına çanak tuttu

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, CHP’li Çankaya Belediyesi’nin “İkinci Çankaya Kitap Buluşması” adı altında bir faaliyet düzenlediğini gündeme getirerek, “İlk bakışta okumayı özendirmeye çalışan yararlı bir kültür faaliyeti! Ne güzel değil mi?” diye yazdı.

Söz konusu faaliyette bir Ermeni kuruluşu olan Aras Yayınevi’nin sözde Ermeni soykırımıyla ilgili yalan ve iftiralarla dolu kitaplarının sergilenip satıldığını aktaran Pazarcı, şunları kaydetti:

“Peki, okumamız ve öğrenmemiz istenen ne? Batıda sürekli karşımıza çıkan iftiralar. Geçmişimize yönelik saldırılar. Yıllardır mücadele etmeye çalıştığımız yalanlar…

Çünkü orada bir Ermeni kuruluşu olan Aras Yayıncılık’ın kitapları sergilendi, tanıtıldı ve satıldı. Bir de katalog dağıtıldı. İçinde 158 Türkçe ve 60 Ermenice kitap var. Bunlar, bir Fransız Ermenisi olan Michel Marian’ın “Ermeni Soykırımı”, Şeyhmuz Diken’in “Ahım Var Diyarbakır”, Sylvia Angealique Alajaji’nin “Sılaya Giden Yol” isimli kitapları…

Çoğu, bu milleti ve tarihimizi karalamaya yönelik. İftira atıyorlar, gizli ya da açık sövüyorlar bize. Bunu da Türkiye’nin Başkenti Ankara’nın kalbi olan Çankaya’da yapıyorlar.”

Bunun CHP’li belediyelerin ilk vukuatı olmadığını ve 2015 yılında da iki Ermeni fotoğrafçının soykırım yalanlarını sergilediğini hatırlatan Emin Pazarcı, tepkisini şu satırlarla dile getirdi:

“Bu mudur belediyenin görevi? Batı’daki çirkin iddiaları Türkiye’ye taşımak mıdır Atatürk’ün kurduğu CHP’li belediyenin misyonu? Ne farkı var bunların dışarıdan bize yönelen çirkin saldırılardan? Ey CHP’liler, içinize siniyor mu bu yapılanlar? “Mustafa Kemal’in askerleri” kanınıza dokunmuyor mu?”

Emin Pazarcı’nın “Uykuda vuruluyoruz” başlıklı çarpıcı yazısının tamamını okumak için tıklayınız…