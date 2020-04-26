CHP'den pankart açıklaması: 'Korona için yıkadık, kurusun diye astık'

Levent AKPINAR / ERZURUM



AKŞAM’ın gündeme getirdiği pankartta 23 Nisan yerine Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapılmıştı. Pankartla ilgili CHP İlçe Başkanı Hikmet Koruk AKŞAM’a konuştu. Koruk, “CHP olarak milli bayramlarımızı herkesten daha iyi biliriz. Parti binamız koronavirüs nedeniyle dezenfekte edildiğinden afiş yıkanmış olup oraya asılarak kuruması beklenmiştir.” dedi.

PANKART İNDİRİLDİ

AKŞAM’ın pankartı gündeme getirmesinden sonra dün Palandöken CHP İlçe Başkanlığı binasındaki Cumhuriyet Bayramı kutlaması içerikli pankartın yerinden söküldüğü görüldü.