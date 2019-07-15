CHP'den iftirayla işçi kıyımı

SONER KAN

Adana’da 31 Mart’taki yerel seçimlerde ‘Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ koltuğuna oturan CHP’li Zeydan Karalar, 10 Mayıs’ta başta İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı olmak üzere belediye bünyesindeki; Ulaşım A.Ş., Altın Koza A.Ş., Yeni İmar A.Ş., ÇUFAŞ A.Ş. ve BELDETAŞ’a yazı gönderip, 750 kişinin işten atılmasını istedi.

İstanbul sonucu beklendi

Karalar, işçi kıyımının da 1 Temmuz'da yani İstanbul’daki yerel seçimler sonrasında başlatılmasını söyledi. Talimatta da; “Çalışanlara yasa ve toplu sözleşme uyarınca yapılacak zamlar dikkate alındığından; personel giderleri, bütçenin yüzde 32.34’ünü oluşturacaktır. Yasal sınır, yüzde 2.34 aşılacak olup, bu fazlalık yaklaşık bin 750 personele karşılık geliyor” ifadesine yer verildi.

İşsizlik maaşı da alamıyorlar

(İşten çıkarılan işçiler kovulduklarını kendilerine gönderilen tebligatla öğrendi. )

Siyasi intikam için ekmekle oynanıyor

Belediye Meclisi’ndeki AK Parti ve MHP’li üyeler, siyasi intikama dönüşen işçi kıyımına tepki gösterdi. MHP’li Atilla Göktaş, İmamoğlu ilçesindeki 17 ASKİ çalışanından 10’unun kovulduğunu söyleyerek, "Bu insanların ekmeğiyle oynanıyor. İşten çıkartacaksan 29. maddeden değil doğrudan çıkart. 57 yaşındaki adamı garaja boyaya gönderdiniz. ‘Emekliliğime 16 ayım var. Tuvalet temizle deseler temizlerim’ dedi. Sonra bir çöp kamyonunun arkasına verdiniz" dedi.

İşçiler kötü niyetle suçlandı

İşten kovulan 370 kişinin ‘işsizlik maaşı’ alamaması için de ‘İş Kanunu’nun 29. maddesi devreye konuldu. Söz konusu madde, ‘işveren tarafından, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle sözleşmenin fesih’ anlamına geliyor. Buna göre işten çıkartılanlar ‘işsizlik maaşı’ alamıyor.

Vatandaşın suyunu kestiler

Meclis oturumunda konuşan Zeydan Karalar, su faturasını ödemekte dahi zorlanan ve 10 aylık ödenmemiş faturası olan vatandaşların suyunu kestiklerini şöyle açıkladı: “Su faturalarını affetmek gibi bir lüksümüz

yok.”