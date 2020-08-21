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  • CHP'den büst skandalı! Ata'yı da kendilerine benzettiler
21 Ağustos 2020 Cuma 08:01 | Son Güncelleme:

CHP'den büst skandalı! Ata'yı da kendilerine benzettiler

CHP'den büst skandalı! Ata'yı da kendilerine benzettiler

CHP İzmir Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Atatürk dışında herkese benzeyen büst yaptırdı, ilçedeki bütün muhtarlara dağıttı.

İzmir’de CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu’nun muhtarlara dağıttığı Atatürk heykeli tartışmalara neden oldu. Atatürk’e benzemeyen heykelin altında “Kurmay Albay Mustafa Kemal” yazmasına tepki gösteren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “CHP’nin elinden yok sayılamayacak bir ‘Atatürk’ faciası daha. Aslında çok söze hacet yok. Her vatansever, bu fotoğrafı gördüğünde yanlışı da görür. ’Cumhuriyet’ ve ’vatan’ dendiğinde kendilerini boy aynasında gören CHP’nin aklı Milli Kurtuluşumuzun ve kuruluşun mimarı Atatürk’e bu saygısızlığı yaparken, bu gaflete düşerken neredeydi bilmiyoruz” dedi.

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu büstleri muhtarlara dağıttı.

HAKARETİN AFFI YOK

AK Partili Sürekli şöyle devam etti: “Hatırlatmak isteriz ki Atatürk, 1 Haziran 1915’te albay, 1 Nisan 1916’da tümgeneral olmuştur. Büyük zaferden önce de ayrıldığı askerliğe başkomutan olarak dönmüştür. 19 Eylül 1921 tarihinde de mareşal ve gazi unvanını almıştır. CHP Atatürk’e bu saygısızlığın, hakarati i görmezden gelmek mümkün değildir; affı yoktur.”

PAYLAŞIMLARI SİLDİLER 

Skandal Konak’ın Ulubatlı Mahalle Muhtarı Şengül Kahramaner’in ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıktı. Birçok kişi büstün Atatürk’e benzememesi konusunda eleştiride bulundu. Eleştirilerin ardından Muhtar Kahramaner paylaşımını sildi. Muhtar Şengül Kahramaner kendi sayfasında yaptığı paylaşımı silmesine rağmen konuyla ilgili kısa sürede çok sayıda paylaşım yapıldı. 

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