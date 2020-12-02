CHP'de taciz skandalı... Mağdurlar yaşadıklarını anlattı

CHP’de Maltepe İlçe yöneticisi U.K.’nın cinsel saldırıdan tutuklanmasının ardından CHP'deki diğer taciz ve tecavüz skandalları da gün yüzüne çıkmaya başladı. CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu skandalı örtbas etmekle suçladı. Olayla ilgili konuşan mağdurların anlatıkları, skandalın boyutlarını gözler önüne serdi.

"SANA KİMSE İNANMAZ"

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan mağdur D.Y konuşmaması yönünde baskı altına alındığını dile getirdi.

Alçı köşesinde konuya ilişkin şunları yazdı:

Orada da mağdur edildiği söylenen bir kadın var. O kadına ulaştım ve iddiaların detaylarını sordum. Karşıma henüz 20 yaşında gencecik biri çıktı. D.A. isminin yazılmasını istemiyor. Üniversite öğrencisi siyasete heves etmiş pırıl pırıl bir insan. Uzun uzun konuştuk. Mart 2020’de CHP Ümraniye Gençlik Kollarında yöneticilik yapan 27 yaşında bir kişinin ağır fiziksel tacizine uğradığını söyledi. 3 ay susmuş. Bu arada partinin ilçe yönetiminde konuşmaması yönünde baskı altına alındığını anlattı. "Sen kızsın, ismin kötüye çıkar, kapat konuyu, zaten kimse sana inanmaz" demişler.

"KAFTANCIOĞLU BENİ DİNLEMEDİ"

Türkiye Gazetesine konuşan CHP'deki bir diğer taciz mağduru Özlem H., CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları Yasin I. ve Özgür A.'nın farklı tarihlerde ahlâksız tekliflerine maruz kaldığını açıkladı.

Canan Kaftancıoğlu ve Genel Merkez’e gönderdiği e-Mail’leri gösteren Özlem H. şunları söyledi: İki defa tacize maruz kaldım. Yanındaki adamların tacizci olduğunu söyledim. Beni dinlemediler. Bu kirli işlerden dolayı partimden istifa ettim. 2018'den beri olayı gündeme getiriyorum ve bütün şikâyet mesajlarım ortada. Şimdi kumpas diyerek beni sindirmeye çalışıyorlar. Âdeta beni linç ediyorlar. Beni savcılığa şikâyet etmişler. Hem suçlular hem güçlüler. Canan Kaftancıoğlu 'Kimse bana ulaşmadı' diyor. Öyle bir durum yok. Ben şikâyet mail’lerimi partinin bütün kademelerine attım. Hepsi de olayı biliyordu. Canan Hanım duruma çok üzüldüğünü, beni il başkanlığına davet edeceklerini söyledi. Ancak daha sonra arayıp sormadılar. Aradığımda cevap vermediler. En sonunda ben gittim.

“TACİZLE DALGA GEÇTİLER”

Ama tacizi, dalga konusu yaptılar. Yalanlarla olayı itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Her şeyi bildikleri hâlde üç maymunu oynadılar. Pes doğrusu. Partizanlıkla tacizlerin üstü örtülmeye çalışılıyor. Biz CHP'ye emek vermiş bir aileyiz. Yıllardır herkes nasıl çalıştığımı bilir, neler yaşadığımı da... Ben seçim zamanı 100 bin konut mağdurundan oy getirdim. Şimdi bana bu davranışla oy mu isteyecekler onlardan?

'MESAJLARI SİL' DİYE YALVARIYORLAR

Mağdure Özlem H. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na gönderdiği maili ve İl Başkan Yardımcısı Saniye Yurdakul ile görüşmelerini deşifte etti. Görüşmelerde Yurdakul'un tacize uğrayan kadına "O kişiye gereken ders verilecek! Çok sinirlendim" dediği görüldü. Özlem H. "Bana yapılan skandalları tek tek anlattım. Şimdi bana paylaştığım mesajlarımı sil diye yalvarıyorlar" dedi.

"KADINLARI FALAN SAVUNMUYORLAR"

Özlem H. "Canan Kaftancıoğlu, kadınları falan savunmuyor. CHP'de partizanlık yapılıyor, bu tacizlerin üstü örtülmeye çalışılıyor. Her partide suç işleyenler olur. Siyasi partiler suç işleyenleri yargıya bildirip hesap vermesini sağlamak mecburiyetindedir" dedi.