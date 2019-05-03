CHP'de İBB borsası!

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Ekrem İmamoğlu, YSK kararı açıklanmadan sadece danışmanlarında değişikliğe gitti. Yönetici kadrosu için İstanbul kararını bekleyen İmamoğlu’na partinin üst düzey isimlerinden yoğun baskı var. AKŞAM’a konuşan CHP’li bir yönetici, akraba listelerini yazılmasından çok daha büyük kavgaların İBB için çıkacağını şöyle anlattı: “Bazı milletvekilleri yapılanmada etkin rol oynamak için İstanbul’u mesken tuttu."

KAFTANCIOĞLU YOĞUN MESAİDE

Kimi bir genel başkan yardımcısının kimi ise bir MYK veya PM’de etkin isimin iş takiplerini yapıyor. İBB’de bir sürü iştirak firması var. Bu firmaların yöneticileri ayrı ayrı isimlerden oluşuyor. 350 civarı bir yönetici potansiyeli var. Herkes bir yakınını, bir tanıdığını buraya yönetici yapmak istiyor.

Mehmet Bekaroğlu bir yakınını Genel Sekreter Yardımcısı yapmak için kulis faaliyetleri yürütüyor. Erdoğan Toprak ve Canan Kaftancıoğlu da etkin şekilde bu yapılanmayı oluşturmak için çalışmalar yapıyor. Genel Sekreter koltuğuna oturacak bürokrat olan kişiyi Kemal Kılıçdaroğlu belirledi.

Partide bazı etkin isimler de ‘Genel Sekreter olmadı bari yardımcı önerelim’ diye İmamoğlu’nun kapısında. İmamoğlu’nun tüm bunlara rağmen daire başkanlarını kendisinin atayacağını tahmin ediyorum.”

Ekrem İmamoğlu’nun tüm baskılara rağmen daire başkanlarını kendisinin atayacağı öğrenildi.

HDP DESTEĞİN DİYETİNİ BEKLİYOR

Gizli ittifakların ortaya çıkmasıyla HDP kendi meclis listesiyle seçime gitti. İBB ve çoğu ilçede aday çıkarmayıp CHP’ye destek verdi. Yüzde 10 barajına takılan HDP bir tane bile meclis üyesi çıkaramadı. HDP’nin bu pazarlık kapsamında İBB’den yöneticilik alacağı konuşuluyor.