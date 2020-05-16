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  3. CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yıldırım tutuklandı

CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yıldırım tutuklandı

CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yıldırım tutuklandı

Son Dakika Haberleri.. Adana'da Cumhuriyet Savcısı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım tutuklandı.

Adana'da, Vefa Sosyal Destek ekibi, Yüreğir Kaymakamlığı önünde Kaymakam Oğuzhan Bingöl'ün de katılımıyla yardım dağıtırken saldırıya uğradı.

Saldırganlardan birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu ortaya çıktı.

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