CHP ve HDP'li üç ismin milletvekilliği düşürüldü

CHP’li Enis Berberoğlu, HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır milletvekili Musa Farisoğlulları’nın vekillikleri düşürüldü.

Kesinleşmiş hapis cezası olan 3 milletvekili ile ilgili karar TBMM'de okundu

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'dan karar sonrası ilk açıklama geldi. Turan, "Meclis'te gerginliğe sebep olan milletvekilliğinin düşürülmesi usuli bir işlemdir. Konu Meclis'in takdirinde değildir. Silahlı terör örgütüne üye olmak, devlet sırrını açıklamak vs suçlarından kesinleşen yargı kararlarının sadece Mecliste okunmasına ilişkin yapılan bir işlemdir" dedi

HDP'Lİ İSİMLERİN VEKİLLİKLERİ NEDEN DÜŞTÜ?

KCK Ana Davası'nda yargılanan HDP milletvekilleri Leyla Güven, Musa Farisoğulları verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından 24 Eylül 2019'da onanmıştı.

BERBEROĞLU MİT TIR'LARINDAN

CHP'li Berberoğlu ise MİT TIR'ları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasını almış ve bu ceza Yargıtay tarafından onanmıştı. Milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine de karar verilmişti.