CHP panikledi! Plajlar kapatılacak

Yüksek Seçim Kurulu, dün akşam İstanbul seçimlerini iptal ederek 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.

Ramazan'ın bitmesi ve okulların tatil olduğu döneme denk gelen 23 Haziran'da, CHP, seçmenini tatile gitmemeleri konusunda uyardı.

CHP'Lİ BELEDİYELERDEN UYARI

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de "Plajlarımız kapalı" duyurusu yapan CHP'li Bodrum, Datça ve Çeşme belediyeleri bu uyarı yineledi.

CHP'li belediyelerin sosyal medyadan paylaştıkları mesajlar şu şekilde;

(Ensonhaber)