CHP panikledi! Plajlar kapatılacak
İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından CHP'li belediyeler panikleyerek 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki 'plaja gitmeyin' çağrısını yineledi. 23 Haziran'da yapılacak seçimle ilgili yazlık yerlerdeki CHP'li belediyeler, oy kayıplarının olacağı korkusuyla plajların kapalı olacağını duyurdu
Yüksek Seçim Kurulu, dün akşam İstanbul seçimlerini iptal ederek 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.
Ramazan'ın bitmesi ve okulların tatil olduğu döneme denk gelen 23 Haziran'da, CHP, seçmenini tatile gitmemeleri konusunda uyardı.
CHP'Lİ BELEDİYELERDEN UYARI
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de "Plajlarımız kapalı" duyurusu yapan CHP'li Bodrum, Datça ve Çeşme belediyeleri bu uyarı yineledi.
CHP'li belediyelerin sosyal medyadan paylaştıkları mesajlar şu şekilde;
(Ensonhaber)