CHP medyasından Muharrem İnce'ye ambargo

Memleket Hareketi'ni başlatan eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, katıldığı canlı yayın programında, " Halk TV'ye, TELE 1'e, KRT'ye niye çıkamıyor? Çıkamazsın genel merkezden talimat gelmediği sürece çıkamazsınız. Bunu sorgulamalarını tavsiye ediyorum." dedi.

"HALK TV, TELE 1 VE KRT BENİ EKRANA ÇIKARMIYOR"

Katıldığı canlı yayın proramında sosyal medyada okuduğu yorumlarla ilgili açıklamalarda bulunan Memleket Hareketi'ni başlatan eski CHP Milletvekili Muharrem İnce şunları söyledi:

"Bir diğeri bazı arkadaşların sosyal medyadan yorumlarını gördüm. 'Muharrem İnce çıkıyor, kendini attırıp mağduru oynayacak' diye. Hayır arkadaş Yılmaz Büyükerşen kendini attırmak mı istedi? Ben böyle bir kararın olmadığını gördüm ama bu soruyu soranlar kendilerine şunu sormaları lazım; 'Muharrem İnce Halk TV'ye, TELE 1'e, KRT'ye niye çıkamıyor?'. Çıkamazsın genel merkezden talimat gelmediği sürece çıkamazsınız. Bunu sorgulamalarını tavsiye ediyorum"

"İFTİRA MEKANİZMASI DEVAM EDİYOR"

"Ayrıca geçen gün Sayın Merdan Yanardağ’a da mesaj attığım için hatırlatıyorum" diyerek sözlerine devam eden Muharrem İnce şu ifadelerde bulundu:

"CHP Genel Merkezi açıklama yapmış bahsedilen kişi Muharrem İnce değildir diye. Buna rağmen meczubun birisi kanalda bana iftira atıyor. Benim çıkmamı bıraktım, iftira mekanizması devam ediyor orada. Buraya çıkmamı sorgulayan insanların oraya neden çıkamadığımı da sorgulamalarını istiyorum"