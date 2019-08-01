CHP, İnce'yi yok saydı

Nikâh şahitliğini ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’nin 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yaptı. CHP İstanbul İl Başkanlığı, nikah fotoğrafını “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun kıydığı nikaha Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener ve İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu şahitlik ettiler. Serpil Birinci ve Zonguldak vekilimiz Deniz Yavuzyılmaz’a ömür boyu mutluluklar dileriz” mesajıyla paylaşınca tepkiler ardı ardına gelmeye başladı. İnce’yi adeta yok sayan CHP’nin bu tutumuna partililer mesajlarla büyük tepki gösterdi.

İnternette tepki yağdı

Sn. İnce bizim rakibimiz değildir. Aksine partimizin oyunu yüzde 31’e çıkarmış 40 yıllık tecrübesiyle değerdir. • İstanbul il başkanlığı resmi hesabından, yüzde 7’lik Sn. Meral Akşener’i yaz, yüzde 31’lik Muharrem İnce’yi yazma. Böyle adalet mi olur? @vekilince umutlarımızı yeşerten tek insandı bu ülkede. Onu hiçe saymak bizleri de hiçe saymak demektir.

Aynı olayı geçtiğimiz yıl Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da yapmıştı. Torun, CHP’li Erdin Bircan’ın cenazesinden 4 fotoğraflı başsağlığı mesajını Twitter’dan paylaştı. Fotoğraflardan ikisinde İnce’nin olduğunu fark eden Torun mesajı silip, İnce’nin olmadığı iki fotoğrafı paylaşmıştı.