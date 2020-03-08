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  3. CHP-HDP ittifakı trajikomik bir noktaya vardı: Oylarımızı geri verin

CHP-HDP ittifakı trajikomik bir noktaya vardı: Oylarımızı geri verin

CHP-HDP ittifakı trajikomik bir noktaya vardı: Oylarımızı geri verin

CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a kızan HDP Bolu İl Başkanı İbrahim Yolci savcılığa başvurarak, “CHP, 31 Mart'ta verdiğimiz 4 bin oyu iade etsin” dedi

CHP-HDP ittifakı, Bolu’da Türk siyasi tarihinde eşi benzeri olmayan bir komediye dönüştü. 31 Mart seçimleri öncesinde HDP ve uzantısı STK’lara mavi boncuklar dağıtan CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan ittifakı çatlattı. 

CHP/HDP geriliminin fitili geçtiğimiz 16 Şubat’ta gerçekleştirilen CHP Bolu İl Kongresi’nde ateşlendi. CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu ve CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, HDP il teşkilatına bir davetiye göndererek kongreye iştirak etmelerini istedi. İddiaya göre Belediye Başkanı Tanju Özcan’a da bu konuda bilgi verildi. HDP Bolu İl Başkanı İbrahim Yolci ve HDP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ercan Biçer davete icabet ederek kongreye katıldı. Salonda bir süre kalıp izlenimlerde bulunan HDP heyeti, kongrenin bitmesini beklemeden ayrıldı.


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