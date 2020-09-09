CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüse karşı parlak fikir! 'Hastalığı tedavi edelim'

Koronavirüs vakalarına değinen Kılıçdaroğlu salgınla mücadeleyle ilgili garip açıklamalar yaptı. Salgının başından bu yana başlatılan seferberliği görmezden gelen Kılıçdaroğlu “Koronavirüs sürecini yaşıyoruz. Önce virüsün yayılmasını önleyeceğiz. Önlemleri alacağız. Akıl var mantık var. Eğer hastalık bulaştıysa bunu tedavi edeceğiz. Dünya bunu yapıyor” dedi. Açıklanan vaka sayılarına inanmadığını belirten Kılıçdaroğlu, rakamların daha yüksek olduğunu ve saklandığını öne sürdü.

DEMİRTAŞ’I SAVUNDU



Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Gezi Parkı eylemlerine para aktaran işadamı Osman Kavala’yı savundu. Kılıçdaroğlu, “İçeride kaldıkları süreyi göğüslerinde hep bir şeref madalyası olarak taşıyacaklar” dedi.