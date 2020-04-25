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CHP bayramı şaşırdı

CHP bayramı şaşırdı

CHP Palandöken İlçe Başkanlığı binasına 23 Nisan'da asılan pankart bölge halkının tepkisine neden oldu.

LEVENT AKPINAR 

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm Türkiye TBMM’nin 100. kuruluş yıldönümünde 23 Nisan’ı evlerinden coşkuyla kutlarken CHP Erzurum Palandöken İlçe Başkanlığı binasına asılan pankart kafa karıştırdı. İlçe başkanlığı binasına “Cumhuriyetimize sahip çıkmanın tam zamanı. Tüm dadaşların Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” yazılı pankart asıldı. Pankartı görenler CHP’li yöneticileri ciddiyetsizlikle suçladı. Vatandaşlar “Bu olay ulusal bayramlara verilen önemi gösteriyor. Kabul edilemez bir hata” dediler.


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