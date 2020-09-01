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  3. Charlie Hebdo'dan çirkin provokasyon... Yine Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatür yayımladılar
01 Eylül 2020 Salı 20:54 | Son Güncelleme:

Charlie Hebdo'dan çirkin provokasyon... Yine Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatür yayımladılar

Charlie Hebdo'dan çirkin provokasyon... Yine Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatür yayımladılar
AA

Yaptığı provokatif çizimlerle tanınan ve sözde mizah yapan İslam düşmanı Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerini yeniden yayımlamaya başladı.

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te başkent Paris'te düzenlenen terör saldırılarına ilişkin yarın başlayacak yargılama öncesinde yine Hz. Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürler yayımladı.

AA'nın haberine göre, yarın yayımlanacak bu haftaki sayıda yer alan karikatürde Hz. Muhammed'e ithafen "Aptallar tarafından sevilmek zordur." cümlesi yer aldı. Karikatürde "Muhammed köktencilerle uğraşıyor." ifadesine yer verildi.

Kapakta ayrıca 2005'te Danimarka'da yayın yapan Jyllands-Posten gazetesi ve 2006'da Charlie Hebdo dergisi tarafından yayımlanan Hz. Muhammed'e hakaret içerikli 12 resim bulunuyor. Görsellerin altında ve üstünde ise büyük puntolarla “Hepsi bunun için miydi?” ifadesi yer alıyor.

Dergiden yapılan açıklamada, saldırılara ilişkin yarın başlayacak yargılama öncesinde bu karikatürü yayımlamanın önemli olduğu savunuldu.

Dergide, Ocak 2015'te saldırılardan önce ve sonra Hz. Muhammed'i konu eden hakaret içerikli karikatürler yayımlanmıştı.

Paris'te 7 ve 9 Ocak 2015'te Charlie Hebdo dergisine ve bir Yahudi marketine düzenlenen saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırganlar polisin operasyonuyla öldürülürken, saldırıları terör örgütü el-Kaide üstlenmişti. Saldırılarla ilgili yarın başlayacak davada 14 kişi yargılanacak.

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Charlie Hebdo'dan çirkin provokasyon... Yine Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatür yayımladılar
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