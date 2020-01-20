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  3. 'Change' operasyonu! 17 şüpheli böyle getirildi

'Change' operasyonu! 17 şüpheli böyle getirildi

'Change' operasyonu! 17 şüpheli böyle getirildi

Bursa'da çalıntı, yurt dışı plakalı ve hacizli araçların ruhsat bilgilerini, yasal olarak satışını aldıkları ağır hasarlı, tamiri ekonomik olmayan araçların plaka ve tescil bilgileriyle değiştirdikleri (change) iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, araçların plaka ve tescil bilgilerini değiştirerek çıkar elde edenlere yönelik çalışma başlattı.

Toplamda 2 bin saatlik kamera kaydı inceleyerek 5 bin aracın plakasını karşılaştıran ekipler, Bursa'da 127, İstanbul ve çevre illerde ise 62 aracın bilgilerinin değiştirildiğini tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis Y.K, A.Y, F.Ş, R.P, Y.Y, A.Y, S.Ç, E.K, Ü.D, Ö.Ş, K.U, N.G, M.Ş.G, F.K, C.A, Y.Ö. ve Y.A'nın ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda çok sayıda plaka, araç tescil belgesi, noter satış senetleri, araçlara sahte şasi ve motor numarası yazmakta kullanılan elektronik cihaz ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(AA)


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