"Cezeri"nin uçuş denemesinin Diyarbakır'da yapılması çağrısına Bayraktar'dan yanıt: Şeref duyarız

Türkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri"nin uçuş denemesinin "Diyarbakır'ın kalbi" olarak nitelendirilen Amida Höyük'te gerçekleştirilmesi talebine, Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan, "Şeref duyarız" yanıtı geldi.

AA'da yer alan haberde Sur ilçesindeki Amida Höyük Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız'ın, Türkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri"nin uçuş denemesinin, ünlü İslam alimi El Cezeri'nin dünyanın ilk robotlarını yaptığı ve Amida Höyük'te gerçekleştirilmesi önerisine Bayraktar, Twitter hesabından yanıt verdi.

"ŞEREF DUYARIZ"

Bayraktar, yaptığı paylaşımda, "Testlerde biraz daha yol alalım... Cezeri'nin hatırasını, yaşadığı toprakların ev sahipliğinde yad etmekten şeref duyarız... Semalarımızda Hür ve Özgür..." ifadelerine yer verdi.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Testlerde biraz daha yol alalım...#CEZERİ'nin hatırasını, yaşadığı toprakların ev sahipliğinde yad etmekten şeref duyarız...<br><br>Semalarımızda Hür ve Özgür...#MilliTeknolojiHamlesi ✈️�������� https://t.co/l3iy2aKfBc</p>— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 22, 2020</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

"DİYARBAKIR HEYECANLA BEKLİYOR"

Ardından Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da Twitter'dan, "Diyarbakır hazır, heyecanla bekliyor. Cezeri denemelerinin Diyarbakır'ımızda yapılmasından onur duyarız. İki gururu bir arada yaşamak isteriz." mesajını paylaştı.