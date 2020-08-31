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  3. Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum yarın Türkiye'ye geliyor
31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:30 | Son Güncelleme:

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum yarın Türkiye'ye geliyor

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum yarın Türkiye'ye geliyor

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum, yarın Türkiye'ye geliyor. Yapılacak resmi ziyarette güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum, 1 Eylül 2020 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, Türkiye-Cezayir ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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