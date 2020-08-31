Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum yarın Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum, 1 Eylül 2020 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, Türkiye-Cezayir ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.