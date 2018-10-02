Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin gazeteci Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu 5’i tutuklu 6 sanığın istinaf mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’inci Ceza Dairesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül, Yakup Şimşek jandarmalar eşliğinde cezaevinden getirilirken, Ahmet Altan ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanık Mehmet Altan ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada Nazlı Ilıcak’ın esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyanı alındı. Ardından mütalaaya ilişkin savunma yapan tutuksuz sanık Mehmet Altan, Anayasa Mahkemesinin kendisi hakkında verdiği ihlal kararını hatırlatarak, “30 bin üniversite öğrencisinin yetişmesine katkı sağlamış, 27 yıllık profesör olarak hukuk diye sunulan bu izan dışı durum karşısında savunma yapmak zorunda bırakılmaktan dolayı hicap duyuyorum. Benimle ilgili bir MASAK raporu yok. El konulan materyaller üzerinde yapılan incelemelerde bir şey yok” dedi.

Tutuklu sanık Ahmet Altan ise savunmasında, “Bir suçun maddi bir neticesi yoksa nasıl bir neticesi vardır. Hukukta manevi netice diye bir şey var mı? Bizim karşımıza maddi ve somut kanıtlardan söz eden tek bir yargı mensubu çıkmadı. Savcının bizim eylemlerimizin soyut bir tehlikeye yönelik olduğuna söylüyor. Soyut dedikleri nedir? Soyut tehlike diye bir suç var mıdır? Bin insan soyut tehlike için ağırlaştırılmış müebbette çarptırılabilir mi? Sayın yargıç, içinde sübliminal, manevi cebir, soyut tehlike gibi yasalar ve hukukta hiç bir karşılığı bulunmayan bir dosya var. Umarım hukuka, anayasaya yasalara, uygun bir karar verirsiniz” ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da söz alarak beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına onama

Kararını açıklayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’inci Ceza Dairesi, tarafların istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. İstanbul 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül, Yakup Şimşek hakkında “Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül, Yakup Şimşek’in ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Ne Olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül, Yakup Şimşek ve Tibet Murat Sanlıman hakkında Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla dava açıldı.

İstanbul 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Şubat 2018 tarihinde davayı karara bağladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Yakup Şimşek’i, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık Tibet Sanlıman hakkında ise beraat kararı verdi.

Karara itiraz eden sanık avukatları davayı İstinaf Mahkemesine taşıdı. İstinaf başvurularını inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’inci Ceza Dairesi, tutuklu sanık Mehmet Altan’ın tahliyesine karar verirken, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.

(İHA)