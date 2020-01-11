Cezaları kesinleşti, vekillikleri düşecek
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, “terör örgütü PKK’ya üye olmak” suçundan hapis cezaları kesinleşen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları hakkında Adalet Bakanlığı’na yazı gönderildi.
Başsavcılıkça hazırlanan yazıda milletvekilleri Güven hakkındaki 6 yıl 3 ay, Farisoğulları hakkındaki 9 yıl hapis cezasının Yargıtay 16. Ceza Dairesince onandığı belirtilerek cezaların infazı için milletvekilliklerinin düşürülmesi istendi.
HDP’Lİ DEMİREL’E 7,5 YIL
Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, “silahlı terör örgütü PKK’ya üye olmak” suçundan tutuklu yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
(AA)