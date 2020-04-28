Cezaevlerinde koronavirüs var mı? Cezaevinde kaç kişide koronavirüs var? Son dakika açıklamaları

Cezaevlerinde koronavirüs var mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Adalet Bakanı Gül, yeni koronavirüs salgını önlemleriyle ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Gül, cezaevlerinde koronavirüse yakalanan mahkum sayısını da açıkladı. İşte detaylar..

CEZAEVLERİNDE KORONAVİRÜS VAR MI?

Adalet Bakanı Gül:"4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi." dedi.

BAKAN GÜL SON DAKİKA AÇIKLAMALARI

"Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır."

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