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  3. Cezaevindeki yüz nakilli Recep Sert, kontrol için hastaneye getirildi

Cezaevindeki yüz nakilli Recep Sert, kontrol için hastaneye getirildi

Cezaevindeki yüz nakilli Recep Sert, kontrol için hastaneye getirildi

Bilecik'te karıştığı bir olay nedeniyle tutuklanan yüz nakilli Recep Sert, kontrol için Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirildi.

Polislerin gözetiminde hastaneye getirilen Sert, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından muayene edildi. 

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sert'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. 

"Sert'in hastaneye kaldırılması"nın söz konusu olmadığını belirten Özkan, "Recep Sert'in her altı ayda duruma göre de üç ayda bir rutin kontrollerini yapıyoruz. Tahlilleri bitince birkaç güne kadar taburcu edeceğiz. Ondan sonra yeniden cezaevine götürülecek." diye konuştu. 

Bursa'da temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzünden yaralanan Recep Sert'e, 2013'te Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı bir turistin yüz ve çenesi başarılı bir operasyonla nakledilmişti. Bilecik'te 10 Ekim 2019'da "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan gözaltına alınan Recep Sert, tutuklanarak İnegöl Cezaevi'ne gönderilmişti. 

(AA)


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