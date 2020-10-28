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28 Ekim 2020 Çarşamba 07:01 | Son Güncelleme:

Ceza temsilciye değil, sosyal medya şirketine kesilecek

Ceza temsilciye değil, sosyal medya şirketine kesilecek
- OSMAN NURİ CERİT

Sosyal medya yasası uyarınca Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilen uluslararası şirketlere, ‘cezaların temsilciyi değil şirketi bağlayacağı' güvencesi verilecek.

Sosyal medya şirketleriyle yürütülen görüşmelerde, yasal muhataplık için temsilci bulundurma ve Türk vatandaşların verilerinin Türkiye’de kalması üzerinde duruldu. 

Şirketlerin, temsilcilerin ‘şahsi cezai yaptırıma’ karşı güvence istediği, yetkililerin de hukuki muhataplık dışında şahsi cezanın sözkonusu olmayacağını belirttiği öğrenildi. 

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına 10 milyon lira idari para cezası uygulanacak. Bu cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde de yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcıya, BTK Başkanı tarafından bu defa 30 milyon lira idari para cezası kesilecek.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>İYİ Parti'li Buğra Ka

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